Anziana madre e figlio morti a Posillipo. Prima ipotesi: lui stroncato da un malore, lei finita tra gli stenti (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono stati ritrovati senza vita nella loro casa nel quartiere Posillipo, a Napoli: sono una donna di 94 anni e il figlio di 67 anni. Sui loro corpi non sono stati trovati segni di violenza né vi sono segni di effrazione all'interno della casa. A ritrovare i cadaveri, gli agenti del commissariato Posillipo, alleterati da alcuni un condomino. Non è escluso, secondo le prime ipotesi, che l'uomo di 67 anni possa essere morto per un malore e che la madre sia morta di stenti. Saranno le indagini, tuttora in corso, ad accertare le cause del decesso di entrambi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

