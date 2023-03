Angela Bassett e Hugh Grant protagonisti agli Oscar 2023 ma solo per le polemiche

(Di lunedì 13 marzo 2023)ma non per via della vittoria o per l’abito migliore maperché, a poche ore dalla cerimonia, sono stati travolti dallee dai meme sui social, ma cosa è successo di preciso? I due sono finiti nel mirino dei commentatori della cerimonia delle star per via di due comportamenti poco consoni. Il primo a conquistare leè stato proprioche, messo da parte il suo stile inglese, diciamo così, si è lasciato andare ad un’intervista in cui è venuto a galla tutto il suo disinteresse ma, soprattutto, la sua poca voglia di essere lì in quel momento o, magari, di lasciarsi intervistare da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anthunesarth : Angela Bassett aparece deslumbrante no #Oscars 2023. ?? - anthunesarth : Nossa Rainha Ramonda! Angela Bassett. ?? #Oscars - CinChiCin : Molto felice per Brendan Fraser e molto delusa per Angela Bassett #Oscars - maskski : Oscars go to Angela Bassett - giacomino_ponta : @balc_anus Scusate e Angela Bassett? -

MEGLIO:L'Internet si divide. Ma diciamolo: questo Moschino by Jeremy Scott è una purple rain capace di scuotere almano un po' la noia del red carpet (vedi più avanti). Da una veterana ......Brian Tyree Henry ( Causeway ) Judd Hirsch ( The Fabelmans ) Barry Keoghan ( Gli spiriti dell'isola ) Ke Huy Quan ( Everything Everywhere All at Once ) Miglior attrice non protagonista...E anchenella categoria di premi piu' aperta alla vigilia - migliore attrice non protagonista - e' rimasta a bocca asciutta: sembrava la frontrunner ma i giurati le hanno preferito ...

Time Women of the Year, da Cate Blanchett ad Angela Bassett tutte le donne sul red carpet Sky Tg24

Emozionatissima e visibilmente commossa, l’attrice di Everything Everywhere All At Once ha ringraziato il cast del film, il marito Christopher Guest e le due figlie ma anche i suoi celebri genitori ...Le stelle del cinema hollywodiano sfilano sul carpet quest'anno color champagne. Attesa per "Everything Everywhere at Once", favorito come miglior film, ma in lizza con 11 nomination. Eppure c'è chi è ...