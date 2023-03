Anencefalia | quali sono i fattori di rischio e come si diagnostica

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 13 marzo 2023) Alla fine della quarta settimana di gestazione nell’embrione si completa la chiusura del tubo neurale, la struttura che andrà a determinare la formazione del cervello e della colonna vertebrale. Quando la chiusura non avviene nell’estremità cefalica (nella testa) del tubo neurale si ha l’, un grave difetto congenito e uno dei più pericolosi difetti del tubo neurale. La mancata chiusura dell’estremità cefalica del tubo neurale, precisa il National Institute of Neurological Disorders and Stroke, provoca l’assenza di un’importante parte del cervello, del cranio e del cuoio capelluto. Nello specifico i bambini conprivi del prosencefalo (la parte anteriore del cervello) e della parte pensante e coordinatrice del cervello. La parte di cervello assente, cosìriportato nel Manuale MSD, a volte ...