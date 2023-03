Anelli fritti croccantissimi con solo 3 ingredienti

Leggi su donnaup

(Di lunedì 13 marzo 2023) Quando vogliamo stuzzicare, isono tra le scelte più amate e questivi faranno fare un figurone! Immaginate di servirli per un aperitivo informale con gli amici di sempre, accompagnati, magari da una salsina invitante! Stenteranno a credere che siate state voi a prepararli! Sono una vera sciccheria! Oppure ancora, sgranocchiateli davanti ad un bel film in compagnia di chi amate, vi faranno sentire appagate totalmente. Bastano, sempre presenti in qualsiasi casa: farina, acqua e sale… nulla di più! Con questo trio perfetto e ben dosato, realizzerete un impasto elastico e leggero; un tuffo veloce in una pentola di olio bollente e il risultato vi stupirà. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si comincia! Per questa ricetta vi serviranno ...