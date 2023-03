Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Android 13 QPR2, finalmente ci siamo: il Pixel Feature Drop di marzo è servito #android #android13… -

Come possiamo vedere dalle immagini mostrate poco sotto, Google ha aggiornato la pillola posta in alto alle finestre che ha introdotto su13. Con la nuova versione, la pillola presenta ...La prima Beta di13 QPR3 è imminente : Google ha confermato che sarà distribuita la settimana prossima in ... quindi monta al momento l'ultima Beta della, riceverà direttamente la build ...Il problema non è legato ad una specifica release didato che qualcuno sembra soffrirne anche nell'ambito dell'ultimadi13 ed anche a bordo della Developer Preview di14 ...

Android 13 QPR2, finalmente ci siamo: il Pixel Feature Drop di marzo è servito TuttoAndroid.net

The company offers smaller, more iterative updates known as Feature Drops for its Pixel devices, which it releases once every quarter along with the usual monthly Android security patch. After an ...Android 13 QPR2 introduces a number of fixes for both the Pixel 7 series and older supported Google phones. There are 46 fixes and improvements across the following categories: Apps, Battery & ...