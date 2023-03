Andreea | scomparsa un anno fa | cosa è successo quella notte

(Di lunedì 13 marzo 2023) La vicenda diRabciuc: la ragazza èesattamente unfa, nella, ma non si saè davvero. Come può una ragazza sparire nel nulla,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

A giorni la Procura di Ancona formalizzerà la proroga delle indagini, la seconda, essendo trascorsi già 12 mesi dall'apertura del fascicolo, per ladiRabciuc, la 27enne romena, campionessa di tiro a segno, residente a Jesi, di cui si sono perse le tracce nelle campagne di Montecarotto (Ancona), il 12 marzo 2022. La mamma di ...La ragazza di 28 anni è svanita il 12 marzo dello scorso anno, dopo una festa in un casolare in provincia di Ancona. Secondo il fidanzato, l'ultimo ad averla vista in vita, si sarebbe allontanata da ...Si trovava in un casolare di campagna con alcuni amici quandoRabciuc è. Un anno di ricerche e speranze ma ancora nessuna ...

Un anno fa spariva nel nulla la 27enne Andreea Rabciuc. La procura di Ancona ha deciso, per la seconda volta, di prorogare le indagini nella speranza di trovare delle tracce della giovane donna.2' di lettura 13/03/2023 - Ad un anno esatto dalla scomparsa della ventottenne di origini rumene Andreea Alice Rabciuc, avvenuta nella notte del 12 marzo 2022, la mamma della ragazza, Georgeta, ha aff ...