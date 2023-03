Andreea è scomparsa nel nulla un anno fa

(Di lunedì 13 marzo 2023) Si continua a cercare ma diRabciuc non c'è traccia dal 12 marzo scorso. Era la notte tra l'11 e il 12 marzo 2022 quando l'allora 27enne campionessa di tiro a segno scomparve da un casolare nelle campagne Montecarotto...

Focus anche sul caso di Andreea Rabciuc, la campionessa di tiro a segno scomparsa a Jesi. È ancora una volta il fidanzato Simone a parlare a Chi l'ha visto, con nuove dichiarazioni. Infine, in quel giorno la ragazza, 27 anni, è scomparsa in seguito ad una lite con il fidanzato, Simone Gresti, che ancora oggi rimane l'unico sospettato. Dopo la discussione, Andreea si è incamminata nella ...

JESI - Un anno senza Andreea. Un anno senza sapere. Andreea Rabciuc, 28 anni, di Moie, vaga ancora nel limbo degli scomparsi da quel maledetto 12 marzo 2022 quando dopo una festa in una ...JESI - E’ già passato un anno di silenzio e dolore, dentro il quale si sono perse le tracce di Andreea Rabciuc, una bella ragazza di origini romene sparita nel nulla nella ...