Andrea Presti, campione di body building a Bollate con i ragazzi del Primo Levi (Di lunedì 13 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Andrea Presti, campione di bodybuilding è stato ospite questa mattina, lunedì 13 marzo, del Liceo e istituto tecnico Primo Levi di Bollate. L’atleta ha conquistato i ragazzi del corso sportivo parlando loro dell’importanza del sapere affrontare momenti di fragilità e della ricerca delle motivazioni personali. Il campione Andrea Presti parla ai ragazzi del Primo Levi ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 13 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordiè stato ospite questa mattina, lunedì 13 marzo, del Liceo e istituto tecnicodi. L’atleta ha conquistato idel corso sportivo parlando loro dell’importanza del sapere affrontare momenti di fragilità e della ricerca delle motivazioni personali. Ilparla aidel... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... loriifn : non so perché ma andrea presti è a scuola da me - messina_oggi : L’Aula Consiliare di Palazzo degli Elefanti del capoluogo etneo ha ospitato la cerimonia di premiazione della secon… - Claudio4_ : @Kobeesque Vabbe Andrea Presti post workout mangia mezzo pacco di frosties nel succo di frutta e poi si fa mezzo kg di pollo - gabibbiano : RT @ASubumanoo: @gabibbiano Sì è arrivato qua andrea presti con la sindrome di down - ASubumanoo : @gabibbiano Sì è arrivato qua andrea presti con la sindrome di down -