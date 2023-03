Ancora un omicidio a Roma | spari in strada al Tuscolano | ucciso un 51enne

(Di lunedì 13 marzo 2023)un. Nella sera di oggi, intorno alle 19:30, è avvenuta una sparatoria in via dei Ciceri, in zona, a poca distanza dall’Arco di Travertino. Ad essere colpito a morte da vari colpi d’arma da fuoco, di cui alcuni al torace, un uomo di 51 anni, che si trovava in una pompa di benzina. L’uomo, italiano, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuto gli agenti della Squadra Mobile, che hanno immediatamente avviato le indagini. su Il Corriere della Città.

Omicidio a Roma. Intorno alle 19.30, un italiano del '72 é deceduto dopo essere stato attinto da vari colpi d'arma da fuoco, di cui alcuni al torace, in una pompa di benzina in via dei Ciceri.