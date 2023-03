Ancora 21 i migranti dispersi dopo il naufragio di Cutro, 6 sono bambini (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI - sono 21 le persone che Ancora mancano all'appello dopo il naufragio di domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro. Lo dice il dirigente dell'Ufficio immigrazione della Questura di Crotone, Alberto Sciortino, interpellato dall'AGI, spiegando che la quantificazione dei dispersi è frutto del lavoro svolto dalla Polizia tra i sopravvissuti del naufragio. Ad ogni nucleo familiare è stato chiesto in quanti si erano imbarcati in Turchia sul natante che è poi naufragato sulla costa calabrese e dai numeri forniti dai familiari si è risaliti all'entità dei dispersi. Tra i 21 che mancano all'appello ha rivelato Sciortino, ci sono anche sei bambini tra i quali anche uno dei due recuperati ieri mattina e che è stato ... Leggi su agi (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI -21 le persone chemancano all'appelloildi domenica 26 febbraio a Steccato di. Lo dice il dirigente dell'Ufficio immigrazione della Questura di Crotone, Alberto Sciortino, interpellato dall'AGI, spiegando che la quantificazione deiè frutto del lavoro svolto dalla Polizia tra i sopravvissuti del. Ad ogni nucleo familiare è stato chiesto in quanti si erano imbarcati in Turchia sul natante che è poi naufragato sulla costa calabrese e dai numeri forniti dai familiari si è risaliti all'entità dei. Tra i 21 che mancano all'appello ha rivelato Sciortino, cianche seitra i quali anche uno dei due recuperati ieri mattina e che è stato ...

