Anche la Pro Vercelli passa a Zanica: quinta sconfitta consecutiva per l’AlbinoLeffe (Di lunedì 13 marzo 2023) Zanica. quinta sconfitta consecutiva per l’AlbinoLeffe di mister Claudio Foscarini, che alla sua terza panchina in bluceleste, dopo gli stop con Renate e Juventus Next Gen, viene fermato a Zanica Anche dalla Pro Vercelli. E dire che la gara aveva detto tutt‘altro. Sempre privi di Manconi per infortunio, i seriani si sono resi protagonisti di una prestazione sempre all‘attacco, tanto da totalizzare 13 calci d’angolo (uno solo battuto dagli ospiti) e diverse limpide occasioni da gol. Come al 9‘, quando Jacopo Gelli lancia alla perfezione Giorgione il quale a tu per tu con Rizzo trova la pronta risposta del portiere avversario. O come a metà ripresa quando ancora l’esperto numero 17 seriano lascia partire un gran tiro dai 20 metri che s’infrange ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 marzo 2023)perdi mister Claudio Foscarini, che alla sua terza panchina in bluceleste, dopo gli stop con Renate e Juventus Next Gen, viene fermato adalla Pro. E dire che la gara aveva detto tutt‘altro. Sempre privi di Manconi per infortunio, i seriani si sono resi protagonisti di una prestazione sempre all‘attacco, tanto da totalizzare 13 calci d’angolo (uno solo battuto dagli ospiti) e diverse limpide occasioni da gol. Come al 9‘, quando Jacopo Gelli lancia alla perfezione Giorgione il quale a tu per tu con Rizzo trova la pronta risposta del portiere avversario. O come a metà ripresa quando ancora l’esperto numero 17 seriano lascia partire un gran tiro dai 20 metri che s’infrange ...

