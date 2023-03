Anche a Padova arriva il congedo mestruale a scuola: basterà il certificato medico per assentarsi due giorni al mese (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo il liceo Nervi-Severini di Ravenna, Anche nella scuola superiore Duca d’Aosta di Padova arriva il congedo mestruale per le studentesse. Alle allieve – da inizio marzo – spetta, infatti, la possibilità di usufruire di un numero concordato di assenze mensili giustificate a causa dei dolori provocati dalla dismenorrea. Ovvero i dolori, spesso invalidanti, derivanti dal ciclo mestruale. Ma Anche per chi soffre di vulvodinia o neuropatia del pudendo. Sono due i giorni al mese in cui le ragazze potranno restare a casa presentando un certificato medico rilasciato da un ginecologo che attesti tale condizione. A chi potrebbe sollevare il dubbio che la nuova condizione rischia di essere ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo il liceo Nervi-Severini di Ravenna,nellasuperiore Duca d’Aosta diilper le studentesse. Alle allieve – da inizio marzo – spetta, infatti, la possibilità di usufruire di un numero concordato di assenze mensili giustificate a causa dei dolori provocati dalla dismenorrea. Ovvero i dolori, spesso invalidanti, derivanti dal ciclo. Maper chi soffre di vulvodinia o neuropatia del pudendo. Sono due ialin cui le ragazze potranno restare a casa presentando unrilasciato da un ginecologo che attesti tale condizione. A chi potrebbe sollevare il dubbio che la nuova condizione rischia di essere ...

