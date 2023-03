“Amici 22”, Maria De Filippi accolta da un lungo applauso: un particolare non sfugge al pubblico (Di lunedì 13 marzo 2023) News tv. . Ieri pomeriggio, 12 Marzo 2023,a partire dalle 14.00 su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Il pubblico da casa ha scoperto i 15 finalisti del talent che ora si sfideranno nel corso del Serale, alla fine del quale si scoprirà il vincitore di questa ventiduesima edizione. La puntata di ieri è stata registrata dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, marito dell’amata conduttrice e ideatrice dello show Maria De Filippi, la quale è stata accolta in studio con affetto dal pubblico presente.



Leggi anche: “Amici 22”, la decisione della produzione scatena la furia degli allievi: cos’è successo Leggi anche: “Amici 22”, svelati i nomi dei nuovi giudici del ... Leggi su tvzap (Di lunedì 13 marzo 2023) News tv. . Ieri pomeriggio, 12 Marzo 2023,a partire dalle 14.00 su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano didiDe. Ilda casa ha scoperto i 15 finalisti del talent che ora si sfideranno nel corso del Serale, alla fine del quale si scoprirà il vincitore di questa ventiduesima edizione. La puntata di ieri è stata registrata dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, marito dell’amata conduttrice e ideatrice dello showDe, la quale è statain studio con affetto dalpresente.Leggi anche: “22”, la decisione della produzione scatena la furia degli allievi: cos’è successo Leggi anche: “22”, svelati i nomi dei nuovi giudici del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nic_dls00 : Boom per l'ultima puntata del pomeridiano di #Amici22 con ben 3.3 milioni e quasi il 27% di share. Amici è amato, M… - fanpage : Sabato 18 marzo si accende la sfida televisiva tra Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci su Rai1 e il s… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Giuliano Peparini ha confidato a Repubblica, che tornerebbe volentieri ad Amici: “Lo rifarei domani. Al di là della stanchezza… - MediasetTgcom24 : 'Amici 22', la commozione di Maria De Filippi per il ritorno in tv: 'Inizio a lavorare come mi è stato insegnato'… - Giuseppe_alari : @antonaccigabria Amici miei impegniamoci tutti nel trascorrere questo Beve peregrinare di nostra vita terrena: Preg… -