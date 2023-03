"Amici 22", la commozione di Maria De Filippi per il ritorno in tv: "Inizio a lavorare come mi è stato insegnato" (Di lunedì 13 marzo 2023) Leggi Anche 'Amici 22', ecco tutti gli allievi ammessi al serale Per ' Amici 22 ' quella di domenica 12 marzo è stata infatti la prima puntata registrata dopo la morte di Costanzo. La ventiduesima ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 marzo 2023) Leggi Anche '22', ecco tutti gli allievi ammessi al serale Per '22 ' quella di domenica 12 marzo è stata infatti la prima puntata registrata dopo la morte di Costanzo. La ventiduesima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : 'Amici 22', la commozione di Maria De Filippi per il ritorno in tv: 'Inizio a lavorare come mi è stato insegnato'… - TgrRaiCampania : 'Quella che stiamo combattendo sulle strade è una guerra invisibile'. Amici, familiari, cittadini. E' un momento di… - lacittanews : FRASCATI – Un lento serpentone di cittadini, amici, conoscenti, con silenzio e commozione ha reso omaggio al senato… - Etrurianews : FRASCATI - Un lento serpentone di cittadini, amici, conoscenti, con silenzio e commozione ha reso omaggio al senato… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Bruno Astorre, la commozione di parlamentari e amici fuori da Palazzo Cenci – Video -