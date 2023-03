Amici 22, la censura sul ritorno di Maria De Filippi non sfugge: ecco cos’è successo (Di lunedì 13 marzo 2023) La puntata domenicale del 12 marzo 2023 di Amici 22 era molto attesa dai telespettatori, in quanto segnava il ritorno di Maria De Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. L’inizio di trasmissione andata in onda è stata praticamente quella tradizionale ma c’è chi fa sapere che alcune scene sarebbero state tagliate. E c’è di più, c’è chi crede che le immagini iniziali apparterrebbero addirittura ad un’altra puntata. Insomma, qualcuno spiega che la regia avrebbe cambiato il montaggio in extremis e ora ci si chiede il perché. Amici 22: censurate alcune scene Negli ultimi giorni si è parlato molto della puntata di Amici 22 registrata e poi mandata in onda il 12 marzo 2023. Si era parlato di una gigantesca accoglienza per Maria De ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 marzo 2023) La puntata domenicale del 12 marzo 2023 di22 era molto attesa dai telespettatori, in quanto segnava ildiDedopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. L’inizio di trasmissione andata in onda è stata praticamente quella tradizionale ma c’è chi fa sapere che alcune scene sarebbero state tagliate. E c’è di più, c’è chi crede che le immagini iniziali apparterrebbero addirittura ad un’altra puntata. Insomma, qualcuno spiega che la regia avrebbe cambiato il montaggio in extremis e ora ci si chiede il perché.22:te alcune scene Negli ultimi giorni si è parlato molto della puntata di22 registrata e poi mandata in onda il 12 marzo 2023. Si era parlato di una gigantesca accoglienza perDe ...

