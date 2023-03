Amici 22 | gli allievi ammessi al Serale

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 13 marzo 2023)al22 Chi sono glidial? Da dove arrivano? Quali sono le loro precedenti esperienze? In 15 staccano il pass per l’ultima e decisiva fase del programma di Canale 5; eliminati tutti gli altri. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui protagonisti della 22° edizione del talent di Maria De Filippi. GlialAaron (Edoardo), cantautore – AL18 anni, vive in provincia di Perugia con mamma e papà. Ha sofferto d’ansia ma scrivere canzoni l’ha aiutato a gestirla. Dice di sé: “Nella vita spesso indossiamo delle maschere ma quando sono sul palco voglio essere me stesso e dire la verità”. Profilo ...