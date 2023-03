Amici 22, Giuliano Peparini sul possibile ritorno nel talent: “Tornerei, ma non so come Maria De Filippi abbia fatto a sopportarmi” (Di lunedì 13 marzo 2023) Giuliano Peparini è stato per tanti anni il direttore artistico di Amici, mentre negli ultimi anni questo ruolo è ricoperto da Stephane Jarny. Proprio Giuliano – che è il fratello dell’ex insegnante del talent Veronica – recentemente, nel corso di un intervista rilasciata a Repubblica, è tornato a parlare della sua esperienza ad Amici e in particolare si è soffermato sul suo pensiero su Maria De Filippi: Quando hai la possibilità di stare vicino a una persona come Maria De Filippi, che ti dà fiducia, puoi solo essere grato. Sono un rompiscatole, non faccio vedere le cose prima, non so come mi abbia sopportato. Non mi sopportavo più nemmeno io. Sono perfezionista e ... Leggi su isaechia (Di lunedì 13 marzo 2023)è stato per tanti anni il direttore artistico di, mentre negli ultimi anni questo ruolo è ricoperto da Stephane Jarny. Proprio– che è il fratello dell’ex insegnante delVeronica – recentemente, nel corso di un intervista rilasciata a Repubblica, è tornato a parlare della sua esperienza ade in particolare si è soffermato sul suo pensiero suDe: Quando hai la possibilità di stare vicino a una personaDe, che ti dà fiducia, puoi solo essere grato. Sono un rompiscatole, non faccio vedere le cose prima, non somisopportato. Non mi sopportavo più nemmeno io. Sono perfezionista e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Amici22, Giuliano Peparini sul possibile ritorno nel talent: 'Tornerei, ma non so come Maria De Filippi abbia fatt… - infoitcultura : Giuliano Peparini: “Tornerei ad Amici, ma non so come Maria De Filippi mi abbia sopportato” - BITCHYFit : Giuliano Peparini sugli anni ad Amici: “Non so come Maria mi abbia sopportato” - Microwiki_jpn7 : RT @PrincSeborga: S.A.S. la Principessa Nina, il Consiglio della Corona e il Popolo Sovrano del Principato di Seborga ricordano commossi l’… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Giuliano Peparini ha confidato a Repubblica, che tornerebbe volentieri ad Amici: “Lo rifarei domani. Al di là della stanchezza… -