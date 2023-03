Amici 22, ennesima figuraccia di Todaro: l’intervento degli autori (Di lunedì 13 marzo 2023) Domenica scorsa, 12 marzo 2023, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della fase pomeridiana di Amici 22, che dalla prossima settimana lascerà il posto al Serale del sabato sera. Quindici allievi sono passati, ovvero tutti tranne il cantante Niveo e la ballerina Benedetta Varie, entrata solo tre settimane fa per volere di Raimondo Todaro. E proprio questa ennesima scelta sbagliata del professore di ballo gli ha attirato critiche a non finire, al punto che la produzione e gli autori, in evidente imbarazzo, hanno deciso di “metterci una pezza” facendo a Benedetta una proposta inaspettata e mai fatta prima nel talent di Maria De Filippi. Amici 22, il nuovo passo falso di Raimondo Todaro Entrata ad Amici 22 per volere di Raimondo Todaro solo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 marzo 2023) Domenica scorsa, 12 marzo 2023, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della fase pomeridiana di22, che dalla prossima settimana lascerà il posto al Serale del sabato sera. Quindici allievi sono passati, ovvero tutti tranne il cantante Niveo e la ballerina Benedetta Varie, entrata solo tre settimane fa per volere di Raimondo. E proprio questascelta sbagliata del professore di ballo gli ha attirato critiche a non finire, al punto che la produzione e gli, in evidente imbarazzo, hanno deciso di “metterci una pezza” facendo a Benedetta una proposta inaspettata e mai fatta prima nel talent di Maria De Filippi.22, il nuovo passo falso di RaimondoEntrata ad22 per volere di Raimondosolo ...

