Di questo potenziale, e delle opportunità da cogliere per l'Italia, è convinto l'a Baku Claudio, che ad askanews ha parlato delle occasioni da intercettare per l'export e l'...... spiega l'd'Italia a Baku Claudioin un'intervista ad askanews, facendo il quadro di una relazione che pone le basi sull'accordo di Partenariato strategico rafforzato e che ......in un messaggio inviato in occasione dell'apertura della decima edizione del Global Baku Forum che si svolge nella capitale azerbaigiana e che e' stato letto dall'Claudio. ...

Ambasciatore Taffuri: Azerbaigian hub strategico per export Italia Agenzia askanews

Baku, 13 mar. (askanews) - "Le relazioni tra Azerbaigian e Italia sono tradizionalmente buone e in decisa crescita anche grazie alla necessità rappresentata dall'emergenza energetica", spiega ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...