Altro che Ucraina, la guerra fredda si combatte in Africa Marocco, Algeria, Sahel: in palio il futuro dell'energia (Di lunedì 13 marzo 2023) Nel 2022 è iniziata la nuova guerra fredda. Dopo Vietnam, Corea, Afghanistan, Siria, Iraq, Georgia ora tocca all'Ucraina prestare il suo territorio ai grandi imperi (Usa, Russia e Cina), in modo che possano confrontarsi in modo discreto, a bassa intensità. La vera guerra fredda, tuttavia, è in Africa. Da due decenni l'Africa è territorio conteso tra Occidente e Oriente. Da un lato c'è la Nato dall'Altro Cina/Russia. Il vero futuro dell'Europa non si combatterà in Ucraina ma in Africa. Facciamo il punto.

