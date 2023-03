Altro che Maradona, paragone in diretta con l’ex giocatore dell’Inter: chi ha ricordato Kvaratskhelia (Di lunedì 13 marzo 2023) La rete contro l’Atalanta ha acceso fortemente i riflettori su Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano del Napoli ha strabiliato nuovamente la critica del calcio, non solo in Italia ma anche all’estero. Il gol, dribblando mezza difesa dell’Atalanta, l’ha accomunato immediatamente a Diego Maradona. A parlare della sua rete e del prestigioso paragone è stato il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Gol Kvaratskhelia Sterzate che ricordano Diego Milito Ecco quanto evidenziato: I gol di Maradona sono di Altro livello rispetto a quello di Kvaratskhelia. Sicuramente quello all’Atalanta è un condensato di potenza e tecnica. Le sterzate di Kvara mi ricordano Milito. Gioca con gioia e si vede, tenta sempre le ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 marzo 2023) La rete contro l’Atalanta ha acceso fortemente i riflettori su Khvicha. Il talento georgiano del Napoli ha strabiliato nuovamente la critica del calcio, non solo in Italia ma anche all’estero. Il gol, dribblando mezza difesa dell’Atalanta, l’ha accomunato immediatamente a Diego. A parlare della sua rete e del prestigiosoè stato il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. GolSterzate che ricordano Diego Milito Ecco quanto evidenziato: I gol disono dilivello rispetto a quello di. Sicuramente quello all’Atalanta è un condensato di potenza e tecnica. Le sterzate di Kvara mi ricordano Milito. Gioca con gioia e si vede, tenta sempre le ...

