Altri soldi alla Libia e teoria del complotto russo: ecco la politica migratoria del governo (Di lunedì 13 marzo 2023) Prima ancora dell’alba di sabato scorso, mentre un barcone con 47 migranti andava alla deriva a circa 100 miglia a nord di Bengasi, la centrale operativa del Comando generale delle Capitane... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 marzo 2023) Prima ancora dell’alba di sabato scorso, mentre un barcone con 47 migranti andavaderiva a circa 100 miglia a nord di Bengasi, la centrale operativa del Comando generale delle Capitane... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Errorigiudiziar : 'A me i soldi non servono, voglio solo fare del bene. Ed evitare ad altri quello che è successo a me'. Abbiamo racc… - CarloCalenda : Perché spendere soldi/tempo per elaborare proposte se sappiamo che basta una battuta su Gasparri per fare rumore? P… - nicogio27 : @asag1rl Grazie per la diffamazione aggravata. Altri soldi dal tribunale. - Ballebelle1 : L'on.le Tajani tira fuori la Vagner per soccorrere i l trio #salmebe(ne) e giustificare gli sbarchi. Erdogan si fr… - Ro_ber_ina : Però durante il reality vi hanno preso per i fondelli raccontando di essere povere e che avevano bisogno di soldi..… -