Allegri sotto accusa: tutta colpa di Vlahovic (Di lunedì 13 marzo 2023) La vittoria ottenuta nella serata di ieri contro la Sampdoria, porta momentaneamente la Juventus a meno nove dal quarto posto. La Juventus, grazie alla vittoria per 4-2 ai danni della… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 13 marzo 2023) La vittoria ottenuta nella serata di ieri contro la Sampdoria, porta momentaneamente la Juventus a meno nove dal quarto posto. La Juventus, grazie alla vittoria per 4-2 ai danni della… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Lo scrivevo già due mesi fa, alla favola della pubalgia (mai diagnosticata dai medici) era difficile credere:… - Zaninetti54 : RT @keybianconera: @F1N1no @mike_fusco Allegri già dall'anno scorso aveva capito le grandi potenzialità di Rabiot, specie quelle di andare… - keybianconera : @F1N1no @mike_fusco Allegri già dall'anno scorso aveva capito le grandi potenzialità di Rabiot, specie quelle di an… - lu_fer1975 : RT @1411nico: Ripeto un concetto che per me è surreale. Siamo a 39 infortuni muscolari al 12 marzo. Nei 7 anni di gestione #Allegri alla #J… - ipseDix20070813 : RT @1411nico: Ripeto un concetto che per me è surreale. Siamo a 39 infortuni muscolari al 12 marzo. Nei 7 anni di gestione #Allegri alla #J… -