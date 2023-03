Allegri: «Inter? Più importante il Friburgo! Bonucci e Pogba, le condizioni» (Di lunedì 13 marzo 2023) Sette giorni al derby d’Italia Inter-Juventus, in programma domenica prossima alle 20.45. Allegri, dopo il 4-2 alla Sampdoria (vedi articolo), aggiorna anche sulle condizioni dei giocatori acciaccati fra cui Bonucci, Pogba e pure Bremer (vedi articolo). IL GOLEADOR – Massimiliano Allegri esalta Adrien Rabiot, che ha segnato due gol nel 4-2 di Juventus-Sampdoria: «Stasera la mia previsione era quella di fargli fare sessanta minuti e farne fare trenta a Paul Pogba, che purtroppo stamani mattina calciando le punizioni ha sentito una fitta sull’adduttore. Fortunatamente Rabiot non ha preso l’ammonizione, così domenica sarà a disposizione per l’Inter. Ma per noi la partita più importante tra le due è quella di giovedì. Oggi era ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Sette giorni al derby d’Italia-Juventus, in programma domenica prossima alle 20.45., dopo il 4-2 alla Sampdoria (vedi articolo), aggiorna anche sulledei giocatori acciaccati fra cuie pure Bremer (vedi articolo). IL GOLEADOR – Massimilianoesalta Adrien Rabiot, che ha segnato due gol nel 4-2 di Juventus-Sampdoria: «Stasera la mia previsione era quella di fargli fare sessanta minuti e farne fare trenta a Paul, che purtroppo stamani mattina calciando le punizioni ha sentito una fitta sull’adduttore. Fortunatamente Rabiot non ha preso l’ammonizione, così domenica sarà a disposizione per l’. Ma per noi la partita piùtra le due è quella di giovedì. Oggi era ...

