Allarme siccità | Marsilio | “Con i fondi del Pnrr investiremo in acquedotti e impianti obsoleti”

(Di lunedì 13 marzo 2023) “Il tema dell’acqua è davvero una priorità assoluta. Ogni goccia d’acqua deve finire per dissetare le nostre colture. E non deve andare dispersa in eccessi di irrigazione e sprechi dovuti a tubature obsolete. La Regione Abruzzo grazie anche aidelha messo insieme qualche centinaio di milioni da investire inirrigui”. Parola di Marco, intervenuto ad Avezzano a un convegno di Coldiretti e Anbi sul tema.: l’acqua è una priorità assoluta “Si tratta di uno sforzo senza precedenti”, ha aggiunto il governatore dell’Abruzzo. “Che stiamo facendo per mettere riparo a un sistema irriguo, è il caso di dirlo, che faceva acqua da tutte le parti”. Un momento di confronto con le forze politiche e gli addetti ai lavori per ...

