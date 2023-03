Alla Pisana si riunisce il primo Consiglio regionale dell’era Rocca: al via la XII Legislatura (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma – Al via la XII Legislatura in Regione Lazio. A un mese esatto dAlla conclusione della due giorni elettorale che ha consacrato il centrodestra Alla guida della Pisana, si è infatti riunito il primo Consiglio regionale dell’era Rocca. Un’assemblea svoltasi all’indomani della presentazione della nuova Giunta (leggi qui). La seduta è stata presieduta da Daniele Leodori, consigliere più anziano, al posto di Giancarlo Righini poiché nominato assessore. Dopo aver avviato la XII Legislatura, Leodori ha chiesto un minuto di silenzio per il senatore Bruno Astorre, scomparso di recente. Al termine è scattato l’applauso dell’Aula in cui è presente il neo governatore del Lazio Francesco Rocca. Fumata bianca ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma – Al via la XIIin Regione Lazio. A un mese esatto dconclusione della due giorni elettorale che ha consacrato il centrodestraguida della, si è infatti riunito il. Un’assemblea svoltasi all’indomani della presentazione della nuova Giunta (leggi qui). La seduta è stata presieduta da Daniele Leodori, consigliere più anziano, al posto di Giancarlo Righini poiché nominato assessore. Dopo aver avviato la XII, Leodori ha chiesto un minuto di silenzio per il senatore Bruno Astorre, scomparso di recente. Al termine è scattato l’applauso dell’Aula in cui è presente il neo governatore del Lazio Francesco. Fumata bianca ...

