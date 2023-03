Alfio Bardolla: dopo il successo strepitoso ottenuto in Spagna, è tutto pronto per il “Wake Up Call” di Rimini (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) - Dal 31 marzo al 02 aprile torna al Palacongressi di Rimini l'evento unico in Italia che insegna come raggiungere la Libertà Finanziaria Milano, 13/03/2023 – Alfio Bardolla Training Group, azienda leader in Europa sulla formazione finanziaria personale, ha chiuso ieri con dei numeri pazzeschi la terza edizione dell'ormai noto “Wake Up Call” a Malaga, con dei risultati in termini di crescita strabilianti. Wake Up Call è il più grande evento per il mercato spagnolo sui temi della libertà finanziaria ed è stato il culmine di un tour che Alfio stesso ha fatto nelle ultime settimane attraverso diverse città spagnole. Secondo Bardolla, dopo la due giorni spagnola, l'attuale situazione di inflazione, la paura di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) - Dal 31 marzo al 02 aprile torna al Palacongressi dil'evento unico in Italia che insegna come raggiungere la Libertà Finanziaria Milano, 13/03/2023 –Training Group, azienda leader in Europa sulla formazione finanziaria personale, ha chiuso ieri con dei numeri pazzeschi la terza edizione dell'ormai noto “Up” a Malaga, con dei risultati in termini di crescita strabilianti.Upè il più grande evento per il mercato spagnolo sui temi della libertà finanziaria ed è stato il culmine di un tour chestesso ha fatto nelle ultime settimane attraverso diverse città spagnole. Secondola due giorni spagnola, l'attuale situazione di inflazione, la paura di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Alfio Bardolla: dopo il successo strepitoso ottenuto in Spagna, è tutto pronto per il “Wake Up Call” di Rimini - ndp_economia : #economía_y_negocios Alfio Bardolla regresa a .. - andrea_mengozzi : Alfio Bardolla, sono d'accordo con quanto hai scritto. Aggiungo che nel coaching le emozioni sono fondamentali e qu… -