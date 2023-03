Alfa Romeo - Una Giulia GTAm per Valtteri Bottas

(Di lunedì 13 marzo 2023) Vallteri, pilota dell'F1 Team, ha finalmente ritirato la sua: il finlandese ha acquistato la vettura nel classico colore rosso, che contrasta con gli elementi aerodinamici in nero lucido e in fibra di carbonio a vista. La berlina è stata svelata con uno speciale telo da interni che ne replica esattamente le forme e la livrea con i loghi del Quadrifoglio e dell'Autodelta, che quest'anno festeggia i 60 anni. 540 CV e due posti. Annunciata nel 2020 insieme alla meno estrema GTA, la(basata sulla variante pre-restyling della) rappresenta la massima espressione del modello e celebra i successi ottenuti dall'nel corso della sua carriera sportiva. La produzione totale delle due varianti è ...

Valtteri Bottas, pilota del teamF1, ha preso in consegna la suaGiulia GTAm in Rossopresso il dealer Stellantis&You di Torino. Con l'acquisto di uno dei soli 500 esemplari prodotti dal Biscione, il pilota ...

Il team Alfa Romeo ha accolto presso il dealer Stellantis&You di Torino il pilota di F1 Valtteri Bottas per consegnargli la sua Giulia GTAm, acquistata ...