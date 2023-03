Alessia D’Alessandro | chi è la nuova fidanzata di Luigi Di Maio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 marzo 2023) Si chiamae gli occhi sono tutti puntati su di lei. ConDi, ex leader del Movimento 5 Stelle, ha trascorso un fine settimana romantico a Venezia, non si sono nascosti. Si sono mostrati in pubblico, innamorati e affettuosi.è italo-tedesca, ha 33 anni e un passato da modella ma soprattutto un passato politico. Come candidata per il Movimento 5 Stelle nel 2018, nel collegio Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno. Al centro quasi di un caso internazionale, Diannunciò la sua candidatura a “DiMartedì” tessendone le lodi: “Una economista che lavora con la Cdu in Germania”, partito di Angela Merkel. A stretto giro la precisazione dal Consiglio economico dei cristiano-democratici tedeschi:lavora solo come ...