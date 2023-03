Alessandro Gozzoli | chi l' ha ucciso? L' auto sparita | non si trova da giorni Un amico | ' Si fidava troppo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedaFree_it : ?? Sulla morte di Alessandro #Gozzoli gli investigatori sono al lavoro per capire cosa sia accaduto quella notte e c… - lacittanews : Dramma a Casinalbo di Formigine, nel Modenese, dove il 41enne Alessandro Gozzoli è stato trovato morto all’interno… - rob_castellano : Giallo di Casinalbo, sarà l'autopsia a svelare le cause della morte di Alessandro Gozzoli, il 40enne di Bazzano tro… - news_mondo_h24 : Alessandro Gozzoli, trovato legato a letto: chi era con lui - news_bologna : Morte di Alessandro Gozzoli, la verità potrà arrivare solo dall'autopsia -

Proseguono le indagini sulla morte avvenuta in circostanze misteriose di Alessandro Gozzoli, il 41enne, trovato senza vita con le mani legate, a Casinalbo di Formigine, in provincia di Modena. Sono diverse le ipotesi dietro al suo decesso. Rapina Un gioco erotico finito male. Mentre sul corpo viene eseguita l'autopsia, proseguono le indagini per ricostruire le ultime ore di vita di Alessandro Gozzoli, il 41enne consulente del lavoro originario di Bazzano in provincia di Bologna, trovato morto nel suo appartamento in via Bassa Paolucci a Casinalbo di Formigine, venerdì scorso. FORMIGINE (Modena) - Sfuma sempre di più l'ipotesi di una rapina violenta nelle indagini per la morte di Alessandro Gozzoli, il 41enne originario di Bazzano rinvenuto senza vita all'interno del suo appartamento in via Bassa Paolucci a Casinalbo di Formigine venerdì scorso nel primo pomeriggio.

Alessandro morto in casa. Si indaga per omicidio: la sua auto non si trova BolognaToday

