Alcuni Samsung Galaxy S23 hanno un problema con la fotocamera (Di lunedì 13 marzo 2023) Si moltiplicano le testimonianze di possessori di Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ relative ad un problema che riguarda la fotocamera L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 13 marzo 2023) Si moltiplicano le testimonianze di possessori diS23 eS23+ relative ad unche riguarda laL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gilbertobeda : @F1N1no In questo caso o giornata specifica mancano alcuni numeri delle TV Samsung per un disguido tecnico. Non cam… - SamsungItalia : @lordzarcon Ciao Alessandro, sono stati riscontrati alcuni inconvenienti riguardanti il WIFI su un ridotto numero d… - SamsungItalia : @Maspuntax Ciao Maspunta, all'interno del nostro portale dedicato spieghiamo le motivazioni che ci hanno spinto a r… -