Al via gli Europei ILCA 6 e 7 ad Andora: i risultati del primo giorno (Di lunedì 13 marzo 2023) Partiti ad Andora, in Liguria, i Campionati Europei ILCA 6 e 7: si tratta del primo appuntamento continentale dedicato alle due classi olimpiche. Circa 300 velisti si sono dati battaglia in una prima giornata caratterizzata da poco vento, che ha permesso così lo svolgimento di una sola prova negli ILCA 7 e di nessuna per le donne su ILCA 6, che dovranno così darsi battaglia a partire da oggi. La prima giornata degli Europei ad Andora Classifica generale che risente, dunque, dei risultati di un'unica prova, ma che ci permette comunque di dare un'occhiata ai nomi in gara. Ricordiamo che in Liguria partecipano in totale 117 donne e 192 uomini. I risultati ILCA 7 1° WEARN Matthew (AUS) 1° BERNAZ ...

