Al via alla Camera l'esame del ddl sulla procedibilità d'ufficio (Di lunedì 13 marzo 2023) Comincia nell'Aula della Camera l'esame del provvedimento sulla procedibilità d'ufficio e l'arresto in flagranza approvato in Commissione Giustizia lo scorso 8 marzo. Il testo, che ha come relatrice ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Comincia nell'Aula dellal'del provvedimentod'e l'arresto in flagranza approvato in Commissione Giustizia lo scorso 8 marzo. Il testo, che ha come relatrice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ????????? Colpo di scena alla registrazione di #Belve con Heather Parisi (in onda martedì): un ufficiale giudiziario,… - AlexBazzaro : Le intercettazioni di Speranza palesano quanto già sapevamo. Un Ministro ipocondriaco, intento a scrivere libri sul… - GiovaQuez : La croce realizzata con ciò che resta della barca naufragata a #Cutro sarà portata oggi alla via Crucis organizzata… - OltreleColonne : | Live painting di Francesco Tricarico alla Fabbrica Eos Gallery di Milano - GiovannaSellar6 : RT @CicchiRoby: Sanna #Marin umilia #Putin e la #Russia : il muro che cambia la storia. I partiti della #Finlandia hanno dato il 'via lib… -