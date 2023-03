Al mercato protagonisti gli agretti: usali per preparare una sfiziosa torta salata (Di lunedì 13 marzo 2023) Bergamo. Sono gli agretti il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Questi ortaggi, conosciuti anche come “barba di frate” indicano che l’arrivo della primavera si sta avvicinando. Le temperature miti che hanno caratterizzato questi giorni ne hanno favorito la coltivazione e la commercializzazione consentendo di stabilizzare i prezzi. Gli areali produttivi di riferimento sono collocati nell’Italia centrale, in modo particolare nel territorio di Latina, ma è ottimo anche il raccolto delle regioni meridionali. Vale la pena di soffermarsi, dunque, su queste verdure per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Dotati di svariate proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono una buona fonte di fibre, sali minerali, come potassio, calcio, ferro e magnesio, ma non mancano di vitamine (A, C e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 marzo 2023) Bergamo. Sono gliil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Questi ortaggi, conosciuti anche come “barba di frate” indicano che l’arrivo della primavera si sta avvicinando. Le temperature miti che hanno caratterizzato questi giorni ne hanno favorito la coltivazione e la commercializzazione consentendo di stabilizzare i prezzi. Gli areali produttivi di riferimento sono collocati nell’Italia centrale, in modo particolare nel territorio di Latina, ma è ottimo anche il raccolto delle regioni meridionali. Vale la pena di soffermarsi, dunque, su queste verdure per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Dotati di svariate proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono una buona fonte di fibre, sali minerali, come potassio, calcio, ferro e magnesio, ma non mancano di vitamine (A, C e ...

