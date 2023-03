Al Consiglio Fifa si discuterà di un periodo di riposo obbligatorio per i giocatori (Di lunedì 13 marzo 2023) “Forse questo è l’inizio di un grande cambiamento” scrive L’Equipe in merito alla possibile nuova decisione del Consiglio Fifa che si terrà domani in Ruanda. Uno dei focus principali del prossimo Consiglio Fifa riguarderà il calendario delle squadre e i diritti dei calciatori. Da diversi anni, si sentono giocatori ed allenatori lamentarsi per i troppi impegni spesso anche ravvicinati. Il Consiglio Fifa dovrebbe approvare, secondo quanto afferma il quotidiano francese, la creazione di un gruppo di lavoro sul calendario, che avrà il compito di riflettere su una serie di principi per garantire la protezione della salute dei giocatori. I principali argomenti di discussione sono: Un periodo di riposo annuale ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) “Forse questo è l’inizio di un grande cambiamento” scrive L’Equipe in merito alla possibile nuova decisione delche si terrà domani in Ruanda. Uno dei focus principali del prossimoriguarderà il calendario delle squadre e i diritti dei calciatori. Da diversi anni, si sentonoed allenatori lamentarsi per i troppi impegni spesso anche ravvicinati. Ildovrebbe approvare, secondo quanto afferma il quotidiano francese, la creazione di un gruppo di lavoro sul calendario, che avrà il compito di riflettere su una serie di principi per garantire la protezione della salute dei. I principali argomenti di discussione sono: Undiannuale ...

