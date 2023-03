Al Bergamo Film Meeting l’anteprima nazionale del cortometraggio “18 marzo” (Di lunedì 13 marzo 2023) Bergamo. Ad un anno di distanza dalle riprese, il cortometraggio “18 marzo”, scritto e diretto da Beppe Manzi e prodotto da Erika Ponti per la casa di produzione Oki Doki Film, viene proiettato in anteprima nazionale durante la serata conclusiva della 41esima edizione del festival internazionale Bergamo Film Meeting. Il Film, che prende il titolo dagli eventi drammatici avvenuti la sera del 18 marzo 2020 a Bergamo, in piena pandemia, verrà infatti presentato proprio sabato 18 marzo, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. Un evento quindi che vuole anche essere un atto di amore e di riconoscenza alla ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 marzo 2023). Ad un anno di distanza dalle riprese, il“18”, scritto e diretto da Beppe Manzi e prodotto da Erika Ponti per la casa di produzione Oki Doki, viene proiettato in anteprimadurante la serata conclusiva della 41esima edizione del festival inter. Il, che prende il titolo dagli eventi drammatici avvenuti la sera del 182020 a, in piena pandemia, verrà infatti presentato proprio sabato 18, in occasione della Giornatain memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. Un evento quindi che vuole anche essere un atto di amore e di riconoscenza alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... schermiavapore : RT @BFMEETING: Terzo giorno di #BFM41 con la prima protagonista di Europe, Now! Ursula Meier, che alle 18.30 incontreremo per un Q&A. Oggi… - BFMEETING : Terzo giorno di #BFM41 con la prima protagonista di Europe, Now! Ursula Meier, che alle 18.30 incontreremo per un Q… - AnnaAntobetta : Il film già visto a Bergamo le bare di notte sui camion tutte in fila , come li in Calabria tutte allineate e tutti… - BFMEETING : Tutto #BFM41 ma anche tutta la nostra Associazione. Ne parla Fiammetta Girola al microfono di Chiara Nicoletti… - BFMEETING : Tanto è bello essere al cinema, no? Oggi è il giorno di Michaela Pavlátová a #BFM41. Ne parla #Eppen… -