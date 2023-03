Aiuti di Stato? Le nuove regole aprono ad una concorrenza più agguerrita

(Di lunedì 13 marzo 2023) Di fronte alle sfide che pongono gli shock della crisi energetica, della guerra in Europa Orientale, dell’arretramento della globalizzazione nella produzione e negli scambi, e dell’competizione per la supremazia tecnologica tra le grandi potenze, l’ultima decisione della Commissione Europea di modifica della disciplina suglidinon può che essere se non un limitato contributo per impostare un’adeguata risposta a livello europeo. Se le future mosse si fermassero ad introdurre soltanto altri aggiustamenti a quanto già statuito con il Green Deal Industrial Plan e a far leva sui programmi settoriali esistenti, il risultato sarebbe una fiacca reazione dell’Ue alla grandezza delle sfide e un rinvio della palla ai singoli Stati e alla loro capacità di mettere in campo strategie e risorse adeguate. Ancora una volta ...

Aiuti di Stato, energia e conti pubblici: è tempo che l’Italia scelga Corriere della Sera

La Commissione Ue ha adottato un nuovo quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di Stato per sostenere le imprese europee nella transizione verso un'economia a zero emissioni . Lo rende noto l'esecutivo ...