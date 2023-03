Aids | da virus mortale a farmaco | un libro racconta i 2 volti dell' Hiv

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Per molto tempo l'Hiv è stato considerato un nemico invincibile. Oggi non solo esistono terapie che permettono alle persone sieropositive di vivere una vita normale, ma i ricercatori sono anche riusciti a sfruttare le caratteristiche di questoper trasformarlo in undi precisione. Da malattia a cura, grazie anche al contributo di due medici e scienziati italiani, padre e figlio. Arlo in prima persona nel'La cura inaspettata' (Mondadori), da domani in libreria, è Alessandro Aiuti, vicedirettore'Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (Sr-Tiget) di Milano, insieme ad Annamaria Zaccheddu, divulgatrice scientificaa Fondazione Telethon. Il padre di Aiuti, Fernando (1935-2019) - ricorda una nota - è stato ...

"LA CURA INASPETTATA": un libro racconta i due volti dell'HIV Tecnomedicina

