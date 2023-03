Agresti: «Porto-Inter decide il futuro di Inzaghi. Le Coppe non bastano» (Di lunedì 13 marzo 2023) Agresti individua nella prossima partita di Champions League dell’Inter la svolta decisionale per il futuro di Inzaghi (vedi focus). Di seguito le dichiarazioni del giornalista, ospite della trasmissione “La Domenica Sportiva” su Rai 2. NON ACCONTENTARSI – Stefano Agresti dice la sua sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter e su quanto fatto dal tecnico nel corso delle due panchine in nerazzurro. Così il giornalista nel corso della sua ospitata nello studio di “La Domenica Sportiva”: «La prossima partita di Champions League dell’Inter è decisiva per il futuro di Inzaghi? Io credo di sì. Se l’Inter dovesse essere eliminata dal Porto credo che Inzaghi il ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023)individua nella prossima partita di Champions League dell’la svolta decisionale per ildi(vedi focus). Di seguito le dichiarazioni del giornalista, ospite della trasmissione “La Domenica Sportiva” su Rai 2. NON ACCONTENTARSI – Stefanodice la sua suldi Simoneall’e su quanto fatto dal tecnico nel corso delle due panchine in nerazzurro. Così il giornalista nel corso della sua ospitata nello studio di “La Domenica Sportiva”: «La prossima partita di Champions League dell’è decisiva per ildi? Io credo di sì. Se l’dovesse essere eliminata dalcredo cheil ...

