Agli Oscar trionfa Everything Everywhere All at Once (Di lunedì 13 marzo 2023) Ecco l’elenco completo dei vincitori della novantacinquesima edizione dei Premi Oscar. Nessun riconoscimento per gli italiani. Nella categoria “Short Film (live action)”, “Le pupille” di Alice Rohrwacher è stato battuto da “An Irish Goodbye”, mentre nella categoria “Make Up and Hairstyling” il trucco di the Whale ha battuto le acconciature di Elvis fatte da Aldo Signoretti. Migliori film Everything Everywhere all at Once Migliore regia Daniel Kwan, Daniel Scheinert per Everything Everywhere all at Once Miglior attrice protagonista Michelle Yeoh per Everything Everywhere all at Once Migliore attrice non protagonista Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere all at ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 13 marzo 2023) Ecco l’elenco completo dei vincitori della novantacinquesima edizione dei Premi. Nessun riconoscimento per gli italiani. Nella categoria “Short Film (live action)”, “Le pupille” di Alice Rohrwacher è stato battuto da “An Irish Goodbye”, mentre nella categoria “Make Up and Hairstyling” il trucco di the Whale ha battuto le acconciature di Elvis fatte da Aldo Signoretti. Migliori filmall atMigliore regia Daniel Kwan, Daniel Scheinert perall atMiglior attrice protagonista Michelle Yeoh perall atMigliore attrice non protagonista Jamie Lee Curtis perall at ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : “Dopo essere stato nominato 6 volte agli Oscar senza vincerlo, quasi non ci volevo più andare. Mi sono detto: ma ch… - FrancoScarsell2 : 'Everything Everywhere All at Once'è il trionfa agli Oscar 2023. Il film diretto dai “Daniels”, ha vinto 7 statuett… - Daniele_Manca : Lady Gaga e la performance senza trucco, in jeans e maglietta agli Oscar. La cantante, che non doveva esserci, si è… - liiightsup : CASE OF MONDAYS UN CAZZO LA MAMMA È STATA AGLI OSCAR IO VOGLIO M0ROR3 - MauroDeMarco : Per abili solutori. Traducendo questa frase non solo ho indicato il film vincitore agli Oscar ma anche il fatto che… -