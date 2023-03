Agli Oscar trionfa Everything Everywhere All at Once (Di lunedì 13 marzo 2023) Ecco l’elenco completo dei vincitori della novantacinquesima edizione dei Premi Oscar. Nessun riconoscimento per gli italiani. Nella categoria “Short Film (live action)”, “Le pupille” di Alice Rohrwacher è stato battuto da “An Irish Goodbye”, mentre nella categoria “Make Up and Hairstyling” il trucco di the Whale ha battuto le acconciature di Elvis fatte da Aldo Signoretti. Il Premio Oscar come Miglior documentario è andato a “Navalny”, diretto da Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris. Sul palco la moglie del leader dell’opposizione russa ha commentato: «Mio marito è in carcere solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai libero e sarà libero il nostro paese. Rimani forte, ti amo». Migliori film Everything Everywhere all at Once Migliore ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 13 marzo 2023) Ecco l’elenco completo dei vincitori della novantacinquesima edizione dei Premi. Nessun riconoscimento per gli italiani. Nella categoria “Short Film (live action)”, “Le pupille” di Alice Rohrwacher è stato battuto da “An Irish Goodbye”, mentre nella categoria “Make Up and Hairstyling” il trucco di the Whale ha battuto le acconciature di Elvis fatte da Aldo Signoretti. Il Premiocome Miglior documentario è andato a “Navalny”, diretto da Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris. Sul palco la moglie del leader dell’opposizione russa ha commentato: «Mio marito è in carcere solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai libero e sarà libero il nostro paese. Rimani forte, ti amo». Migliori filmall atMigliore ...

