Agli Oscar 2023 vincono gli outsider e perdono i giganti: un colpo ben assestato allo star system (Di lunedì 13 marzo 2023) I grandi sconfitti quest’anno erano davvero grandi. Gente come Steven Spielberg con la sua semi-autobiografia, Cate Blanchett con un’interpretazione che resterà da antologia, e poi due titoli tanto decantati quanto validi come Elvis e Gli Spiriti dell’Isola: tutti a bocca asciutta. E se i sequel blockbuster Avatar (Migliori effetti speciali) e Maverick (Miglior sonoro), già parecchio ridimensionati dalle nomination hanno preso giusto un Oscar tecnico ognuno, sfoggiando per giunta le assenze illustri di Tom Cruise e James Cameron alla serata del Dolby Theatre, Babylon ha mancato pure 2 Oscar (Migliori costumi e Migliore scenografia) che sarebbero stati più meritati di quelli assegnati invece a Wakanda Forever e Niente di nuovo sul fronte occidentale. A sorriderne soddisfatti la Disney, ma soprattutto Netflix per il secondo titolo, attraverso il quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) I grandi sconfitti quest’anno erano davvero grandi. Gente come Steven Spielberg con la sua semi-autobiografia, Cate Blanchett con un’interpretazione che resterà da antologia, e poi due titoli tanto decantati quanto validi come Elvis e Gli Spiriti dell’Isola: tutti a bocca asciutta. E se i sequel blockbuster Avatar (Migliori effetti speciali) e Maverick (Miglior sonoro), già parecchio ridimensionati dalle nomination hanno preso giusto untecnico ognuno, sfoggiando per giunta le assenze illustri di Tom Cruise e James Cameron alla serata del Dolby Theatre, Babylon ha mancato pure 2(Migliori costumi e Migliore scenografia) che sarebbero stati più meritati di quelli assegnati invece a Wakanda Forever e Niente di nuovo sul fronte occidentale. A sorriderne soddisfatti la Disney, ma soprattutto Netflix per il secondo titolo, attraverso il quale ...

