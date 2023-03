Agli Oscar 2023 lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock è stato ancora? un tema molto gettonato

(Di lunedì 13 marzo 2023) Come si risolve un problema come The Slap? Prima deglisi è speculato su come organizzatori e presentatori avrebbero affrontato l'elefantenella stanza. Avrebbero cercato di far finta di niente sperando che la cerimonia di quest'anno si svolgesse senza alcun riferimento alla violenza tra celeb? Ci sarebbeun sincero Public Service Announcement sulle lezioni apprese? Beh, se- che èbandito dalla cerimonia per 10 anni - ieri stava guardando lo show da casa pronto a farsi un bicchierino ogni volta che veniva menzionato, oggi non avrà grandi postumi dalla sbornia. Il conduttore di quest'anno, Jimmy Kimmel, non ha osato nominare gli. Invece, a 11 minuti dall'inizio della cerimonia, ha ...

Riconoscimenti anche alla regia,attori non protagonisti e alla protagonista Michelle Yeoh. ... ovvero i registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert , arrivato alla notte degliforte di 11 ...Eva Longoria Scintillantee seducente all'After party. Così l'attrice Eva Longoria ha dominato la scena degli ultimi Academy Awards. Per il red carpet la diva ha scelto di indossare un ...Si porta a casa ben sette statuetteil film 'Everything everywhere All At Once' dei Daniels . La pellicola si aggiudica il premio come miglior film, miglior attrice (Michelle Yeoh), migliori registi e migliore sceneggiatura ...

Jamie Lee Curtis agli Oscar 2023: «Da madre di una figlia trans capisco il problema, ma togliere il genere dalle ... Corriere della Sera

A proposito delle sette statuette per l’inatteso ‘Everything Everywhere All at Once’, capace di fare centro nel mezzo fallimento dei film hollywoodiani ...L'attore inglese è apparso scocciato dalle domande di Ashley Graham, poi congedandosi ha alzato gli occhi al cielo ...