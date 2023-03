Agli Oscar 2023 Everything Everywhere All at Once sbaraglia tutti. Si salva solo Brendan Fraser (Di lunedì 13 marzo 2023) Il trionfo di Everything Everywhere All at Once. Il film dei Daniles ha spazzato via la concorrenza. A cui non ha lasciato nemmeno le briciole. Ma ecco chi ha vinto gli Oscar 2023 (foto Ap). Sono gli Oscar di Everything Everywhere All at Once. Il film d’azione-horror-comedia-fantascienza spazza via la concorrenza. Portandosi a casa 7 statuette. Tutte le più importanti della serata, a comiciare dal Miglior Film. La serata degli Oscar 2023 è all’insegna di questa pellicola, scritta e diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, e dei suoi attori. Un trionfo quasi annunciato dopo la campagna promozionale dell’ultimo mese. Che ha visto il film primeggiare sull’onda dell’entusiasmo. L’unico che è riuscito a ... Leggi su amica (Di lunedì 13 marzo 2023) Il trionfo diAll at. Il film dei Daniles ha spazzato via la concorrenza. A cui non ha lasciato nemmeno le briciole. Ma ecco chi ha vinto gli(foto Ap). Sono glidiAll at. Il film d’azione-horror-comedia-fantascienza spazza via la concorrenza. Portandosi a casa 7 statuette. Tutte le più importanti della serata, a comiciare dal Miglior Film. La serata degliè all’insegna di questa pellicola, scritta e diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, e dei suoi attori. Un trionfo quasi annunciato dopo la campagna promozionale dell’ultimo mese. Che ha visto il film primeggiare sull’onda dell’entusiasmo. L’unico che è riuscito a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : “Dopo essere stato nominato 6 volte agli Oscar senza vincerlo, quasi non ci volevo più andare. Mi sono detto: ma ch… - News24_it : Delusione per l'Italia agli Oscar - WalyMes3 : @la_bongia @Edoenonsolo Io invece ho visto Andie MacDowell agli Oscar e mi è preso quasi un colpo! Sia lei che Hugh… - fisco24_info : Delusione per l'Italia agli Oscar: Dopo nomination tornano senza premi Rohrwacher e Signoretti - repubblica : I gioielli delle star agli Oscar 2023 -