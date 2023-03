Affari di stato, Denaro e tecnologie Web Cyber Sicurezza, dove stiamo andando (Di lunedì 13 marzo 2023) Si è dimesso, in un grigio pomeriggio invernale il direttore dell’Agenzia per la Cyber Sicurezza nazionale (Acn) Roberto Baldoni.L’Acn regola la Cyber Security italiana che porta in dote un fondo di 623 milioni di euro del Piano di Ripresa e Resilienza(Pnrr), assegnati dal Governo di Giorgia Meloni a questo settore strategico.Viene succeduto al controllo del volante dal prefetto di Roma Bruno Frattasi, che è stato investito dalla carica durante il consiglio dei ministri svoltosi a Cutro, in Calabria. Il sottosegretario Alfredo Mantovano, delega ai servizi segreti, si è interessato subito di ciò che accadeva al vertice dell’Acn. L’Agenzia per la Cybersecurity infatti definisce regole, scrive standard, assegna appalti. C’è infatti curiosità intorno a questo avvicendamento, nessuno è infatti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Si è dimesso, in un grigio pomeriggio invernale il direttore dell’Agenzia per lanazionale (Acn) Roberto Baldoni.L’Acn regola laSecurity italiana che porta in dote un fondo di 623 milioni di euro del Piano di Ripresa e Resilienza(Pnrr), assegnati dal Governo di Giorgia Meloni a questo settore strategico.Viene succeduto al controllo del volante dal prefetto di Roma Bruno Frattasi, che èinvestito dalla carica durante il consiglio dei ministri svoltosi a Cutro, in Calabria. Il sottosegretario Alfredo Mantovano, delega ai servizi segreti, si è interessato subito di ciò che accadeva al vertice dell’Acn. L’Agenzia per lasecurity infatti definisce regole, scrive standard, assegna appalti. C’è infatti curiosità intorno a questo avvicendamento, nessuno è infatti ...

