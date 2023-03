AEW: CM Punk in ROH? Via alle speculazioni dopo una storia Instagram (Di lunedì 13 marzo 2023) CM Punk è ormai assente dalle scene da quella “famosa” conferenza stampa post All Out in cui attaccò senza mezzi termini Adam Page e soprattutto l’Elite, parole che poi portarono alla rissa nel backstage con i fratelli Jackson e Kenny Omega. Attualmente CM Punk è alle prese con il recupero dall’infortunio al tricipite che lo avrebbe tenuto lontano dal ring indipendentemente dalla rissa e conseguente sospensione, ma come sempre riesce a far parlare di sé attraverso i social, scatenando sempre un turbinio di voci soprattutto adesso che il suo recupero è quasi completo. Ritorno alle origini? CM Punk ha postato nelle storie Instagram una foto dei suoi allenamenti in palestra e ha scelto come canzone “Honor never dies” degli Hatebread. Un ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 marzo 2023) CMè ormai assente dscene da quella “famosa” conferenza stampa post All Out in cui attaccò senza mezzi termini Adam Page e soprattutto l’Elite, parole che poi portarono alla rissa nel backstage con i fratelli Jackson e Kenny Omega. Attualmente CMprese con il recupero dall’infortunio al tricipite che lo avrebbe tenuto lontano dal ring indipendentemente dalla rissa e conseguente sospensione, ma come sempre riesce a far parlare di sé attraverso i social, scatenando sempre un turbinio di voci soprattutto adesso che il suo recupero è quasi completo. Ritornoorigini? CMha postato nelle storieuna foto dei suoinamenti in palestra e ha scelto come canzone “Honor never dies” degli Hatebread. Un ...

