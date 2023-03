Addio al Premio Nobel per la letteratura Kenzaburo Oe (Di lunedì 13 marzo 2023) L’icona del progressismo e dell’anticonformismo giapponese Kenzaburo Oe è morto all’età di 88 anni, ha dichiarato lunedì l’editore Kodansha. Premio Nobel per la letteratura nel 1994 è morto di vecchiaia nelle prime ore del 3 marzo”, ha dichiarato l’editore in un comunicato, spiegando che i suoi funerali sono già stati celebrati dalla famiglia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 marzo 2023) L’icona del progressismo e dell’anticonformismo giapponeseOe è morto all’età di 88 anni, ha dichiarato lunedì l’editore Kodansha.per lanel 1994 è morto di vecchiaia nelle prime ore del 3 marzo”, ha dichiarato l’editore in un comunicato, spiegando che i suoi funerali sono già stati celebrati dalla famiglia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

