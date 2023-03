“Addio a una persona perbene”. Lutto alla Rai, è un dolore anche per Bruno Vespa (Di lunedì 13 marzo 2023) È morto Marco Zavattini, storico autore di “Porta a Porta“. Se n’è andato nella mattinata di oggi, lunedì 13 marzo, a Roma l’autore di famosi programmi della tv come “Domenica In” e “Porta a Porta”. Figlio dell’indimenticato regista, scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini, Marco è scomparso a 88 anni. Era nato il 10 settembre 1934. A dare l’annuncio è stato dall’ex direttore di Rai 2, Rai Ragazzi e delle sedi Rai di Abruzzo e Molise Massimo Liofredi. “È venuto a mancare il mio amico di una vita Marco Zavattini – ha fatto sapere Massimo Liofredi – Un grande autore televisivo e un maestro dello spettacolo italiano, una persona con cui ho condiviso in Rai numerose trasmissioni televisive, tra cui Domenica in. Con la scomparsa di Marco Zavattini se ne va un altro pezzo di storia dello spettacolo italiano“. Leggi anche: “Ci ha lasciati un grande”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) È morto Marco Zavattini, storico autore di “Porta a Porta“. Se n’è andato nella mattinata di oggi, lunedì 13 marzo, a Roma l’autore di famosi programmi della tv come “Domenica In” e “Porta a Porta”. Figlio dell’indimenticato regista, scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini, Marco è scomparso a 88 anni. Era nato il 10 settembre 1934. A dare l’annuncio è stato dall’ex direttore di Rai 2, Rai Ragazzi e delle sedi Rai di Abruzzo e Molise Massimo Liofredi. “È venuto a mancare il mio amico di una vita Marco Zavattini – ha fatto sapere Massimo Liofredi – Un grande autore televisivo e un maestro dello spettacolo italiano, unacon cui ho condiviso in Rai numerose trasmissioni televisive, tra cui Domenica in. Con la scomparsa di Marco Zavattini se ne va un altro pezzo di storia dello spettacolo italiano“. Leggi: “Ci ha lasciati un grande”. ...

