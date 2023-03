Addio a Marco Zavattini, sceneggiatore e grande firma della televisione italiana (Di lunedì 13 marzo 2023) Marco Zavattini ci ha lasciati nelle ultime ore di oggi, lunedì 13 marz0 2023, a Roma, all’età di 88 anni. Una perdita che non ha mancato di sortire un certo effetto in tutto il mondo della televisione, essendo lui stato una delle grandi firme di programmi televisivi che ancora oggi hanno un notevole successo, come ad esempio ‘Domenica In’ e ‘Porta a Porta’. Heather Parisi e Lucio Presta, cosa è successo a Belve e perché è arrivato l’ufficiale giudiziario Marco Zavattini, scomparso all’età di 88 anni a Roma Ci ha lasciati questa mattina, a Roma. Marco Zavattini se ne va all’età di 88 anni, e con lui un grande pezzo della nostra storia televisiva degli anni passati e non solo, dal momento che i suoi lavori continuano a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023)ci ha lasciati nelle ultime ore di oggi, lunedì 13 marz0 2023, a Roma, all’età di 88 anni. Una perdita che non ha mancato di sortire un certo effetto in tutto il mondo, essendo lui stato una delle grandi firme di programmi televisivi che ancora oggi hanno un notevole successo, come ad esempio ‘Domenica In’ e ‘Porta a Porta’. Heather Parisi e Lucio Presta, cosa è successo a Belve e perché è arrivato l’ufficiale giudiziario, scomparso all’età di 88 anni a Roma Ci ha lasciati questa mattina, a Roma.se ne va all’età di 88 anni, e con lui unpezzonostra storia televisiva degli anni passati e non solo, dal momento che i suoi lavori continuano a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Ciao Giuseppe, Ciao Marco… volate per sempre in cieli sereni! Oggi,con il cuore colmo di tristezza,vi abbiamo salut… - LiberoMagazine_ : Addio a #MarcoZavattini, autore di #portaaporta - CorriereCitta : Addio a Marco Zavattini, sceneggiatore e grande firma della televisione italiana - marco_thereal : @soppyzz La bravura di Marotta come dirigente si vede anche da questi momenti: se il Milan avesse perso con lo Spez… - Marco_Rogerio_ : RT @Guidolino8: Comunque Juve con Bonucci inguardabile, Juve senza Bonucci presentabile Giocatore ormai completamente finito, che non dovr… -