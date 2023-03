Addio a Fosbury, l'uomo che 55 anni fa rivoluzionò il Salto in alto (Di lunedì 13 marzo 2023) - Il suo volo di schiena, rispetto all'asticella, alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968 gli valse la medaglia d'oro con il record mondiale di 2 metri e 24, ma soprattutto lo consegnò alla ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 13 marzo 2023) - Il suo volo di schiena, rispetto all'asticella, alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968 gli valse la medaglia d'oro con il record mondiale di 2 metri e 24, ma soprattutto lo consegnò alla ...

